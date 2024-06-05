Государство и бизнес объединятся для борьбы с телефонными мошенниками. Об этом заявили участники дискуссии «Телефонное мошенничество в России: рынок наносит ответный удар», в которой приняли участие представители банков, мобильных операторов и регуляторов.

Одним из шагов, который позволит победить телефонное мошенничество, станет развитие аналога ФинЦЕРТ только для рынка телеком-операторов, считают участники дискуссии.

Как рассказал директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров, Банк России уделяет большое внимание проблеме телефонного мошенничества в стране. Он уточнил, что в структуре Банка России существует специализированное подразделение — ФинЦЕРТ.

«К нему подключено более тысячи участников информационного обмена, которые ежедневно получают информацию для противодействия мошенникам», — сказал он.

По его словам, в первом квартале 2024 года злоумышленники пытались похитить почти 2 трлн рублей, а число попыток хищения средств у россиян составило порядка 13 млн.

«Все это связано со звонками людям, когда злоумышленники звонят в непосредственный контакт с физическим лицом и применяют методы социальной инженерии для того, чтобы человек самостоятельно перечислил денежные средства», — добавил Уваров.

В свою очередь, руководитель Т-Защиты Олег Замиралов рассказал о работе «Т-Двора» над мерами противодействия телефонным мошенникам. По его мнению, ключевой мерой может стать вывод наиболее успешных и проверенных инструментов на рынок и внедрение их другим игрокам рынка. В пример он привел технологию Т-Мобайла «Нейрощит», которая распознает мошенничество прямо во время звонка, разрывает звонок и передает сигнал в банк для более внимательного мониторинга последующих операций клиента.

Он подчеркнул, что эффективность технологии составляет 99%, а «Т-Банк» готов поделиться технологией с рынком. При этом Замиралов отметил, что уже идут испытания с рядом операторов.

Также в ходе сессии в прямом эфире продемонстрировали работу нового сервиса «Т-Банка» — фрод-рулетки, который перехватывает звонки мошенников и переводит их на желающих нейтрализовать мошенника. отмечается, что участникам вывели реальный разговор с мошенником.

Напомним, мероприятие прошло в 5-го июня на площадке Т-Двора в Санкт-Петербурге. Его основной целью стало определение дорожной карты внедрения технологических решений и законодательных инициатив для борьбы с телефонным мошенничеством.