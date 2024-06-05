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Инвестиционная ассоциация Китая признала Альфа-Банк одним из самых технологичных

Альфа-Банк получил 2 награды Гонконгской ассоциации частных инвестиций

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Пресс-служба Альфа-Банка

Альфа-Банк получил награду «За инновации в области цифрового банкинга» и «За достижения в области цифровой трансформации» Гонконгской ассоциации частных инвестиций, сообщает пресс-служба банка.

Эксперты отметили, что Альфа-Банк демонстрирует твердую позицию, усиливая свое присутствие в Китае.

Как рассказал глава Альфа-Банка Владимир Верхошинский, банк продолжит и дальше развивать бизнес с Китаем.

«С нами работает более 2 тысяч китайских компаний. Мы рады, что Гонконгская ассоциация частных инвестиций высоко отметила наши достижения», — сказал он.

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