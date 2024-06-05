В Казахстане заявили, что вынуждены соблюдать санкции США и ЕС против России

Казахстан не поддерживает санкции США и Евросоюза в отношении России, Китая и других стран, но будет их соблюдать, так как стране это выгодно. Об этом заявил заместитель премьер-министра республики Серик Жумангарин журналистам на брифинге, передает ТАСС.

Он отметил, что эти санкции «сильно задевают» Казахстан, так как многие логистические и торговые цепочки были разорваны.

«Мы не являемся участником коалиции, не поддерживаем эту санкционную политику односторонне, но мы будем ее соблюдать, потому что нам это выгодно с экономической точки зрения», — сказал Жумангарин.

Вице-премьер подчеркнул, что экономика Казахстана небольшая, поэтому страна не выдержит санкционного давления. «Наши предприятия прежде всего», — заключил он.

До этого сообщалось, что Евросоюз и страны G7 считают, что Россия использует СПФС — свой аналог SWIFT — для закупки подсанкционных товаров. Как выяснил Bloomberg, в G7 готовятся ввести санкции против банков третьих стран, которые с помощью СПФС помогают России обходить уже наложенные ограничения. В США тоже работают над новыми санкциями — на этот раз против китайских банков, которые подозреваются в помощи Москве.

Ранее Набиуллина назвала самые болезненные санкции против РФ.