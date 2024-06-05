Сбер хочет продвигать свои цифровые решения на рынки дружественных стран

Сбер поддерживает контакты с большинством дружественных стран, рассказал в интервью РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.

По его словам, формат работы зависит от потребностей и заинтересованности зарубежной стороны.

«Мы поддерживаем контакты с большинством дружественных стран. Формат работы в каждом конкретном случае зависит от потребностей и заинтересованности зарубежной стороны, а также масштабов нашего внешнеторгового сотрудничества», — отметил он.

Ведяхин отметил, что открытие зарубежных филиалов не является самоцелью для Сбера.

Он добавил, что банк стремится продвигать свои «проверенные цифровые решения» на зарубежные рынки дружественных стран.

«Мы активно работаем с рядом наших клиентов, чтобы помогать им выходить на международный рынок, в первую очередь, в дружеских странах», — сказал он.

Напомним, ПМЭФ пройдет с 5 по 8 июня. Основная тема форума в 2024 году — «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».