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Тинькофф сменил название

Тинькофф сменил название на Т-Банк

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Т-Банк

Российский банк Тинькофф провел ребрендинг и сменил название на Т-Банк. Об этом сообщается на его сайте.

«Сегодня мы делаем очередной шаг в развитии: бренд Тинькофф эволюционирует в бренд Т‑Банк. Буква «Т» становится узнаваемым визуальным элементом наших продуктов и сервисов: вы видите «Т со щитом» и сразу понимаете, что это про нас и нашу экосистему», — говорится в сообщении.

В компании заявили, что хотят уйти «от фамильности», которая когда‑то была в тренде, и «заменить ее на что‑то более лаконичное и современное». Юрлицо пока называется АО «Тинькофф Банк», но постепенно станет называться по‑новому, подчеркнули в компании.

Обновление будет происходить постепенно. У банка нет задачи все поменять за один день, главное — безопасность и устойчивость систем и надежный клиентский сервис. Все продукты и сервисы продолжат работать в обычном режиме, добавили там.

Слово «Тинькофф» в названии банка существовало с момента основания компании бизнесменом Олегом Тиньковым (признан в РФ иностранным агентом), который в 2022 году продал ее. В феврале 2024 года Тинькофф Банк сменил логотип — прежнюю эмблему на основе герба рода Тиньковых заменило желтое поле в форме щита с буквой «Т».

Ранее Тинькофф включили в реестр операторов по выпуску цифровых финактивов.

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