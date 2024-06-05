Стало известно, сколько банковских карт у россиян

Сегодня каждый второй россиянин использует одновременно две или три карты, а каждый десятый гражданин после отмены лимитов на переводы через Систему быстрых платежей себе намерен оформить карты нескольких банков. Это следует из опроса банков ВТБ и «Открытие», результаты которого поступили в редакцию «Газеты.Ru».

Одну карту на текущий момент оформили 17% опрошенных россиян, две-три карты – 58%, четыре и более – 24%. За пять лет число карт в карманах россиян увеличилось более чем вдвое.

Более 80% россиян регулярно платят одной (42%) или двумя (39%) картами. Еще 12% регулярно совершают операции по трем картам, 4% – четырем и более. За пять лет число тех, кто использует карты только для снятия наличных сократилось с 58 до 43%. Чаще всего банковские карты сейчас используются для оплаты покупок в розничных сетях и общепите (74%), а также для покупок в интернете (61%). Каждый пятый россиянин использует карты для оплаты кредитов или формирования сбережений.

Картами одного банка пользуются 27% россиян, двух банков – 33%, трех банков – 22%, более четырех – 16%.

55% опрошенных слышали об отмене комиссии за межбанковские переводы по Системе быстрых платежей до 30 млн рублей самому себе в другие банки с 1 мая. 11% собираются в связи с этим оформить себе дополнительно карты других банков, а 17% отметили, что их переводы в другие банки выросли за последний месяц.

Среди основных целей переводов через СБП россияне назвали оплату товаров и услуг (51%), расчеты с друзьями и знакомыми (43%), оплату кредитов (19%), выбор более интересных условий программы лояльности (16%) и открытие вкладов (8%).

«Важным критерием при выборе банка для получения зарплаты, для сбережений или для транзакционной активности остается ценовая политика.

Опрос к ПМЭФ-2024 провели ВТБ и банк «Открытие» среди 1500 человек в возрасте от 18 лет в городах России с населением более 100 тыс. человек. Данные за 2019 год были взяты из опроса компании «Ромир».

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