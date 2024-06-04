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На выставке «Россия» наградили юбилейного посетителя павильона Сбера

Девятисоттысячный посетитель павильона Сбера на ВДНХ получил умные устройства

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Пресс-служба Сбера

Юбилейными, 900-тысячными гостями экспозиции Сбера на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ стали Денис и Марина Чугуевские из Перми, сообщает пресс-служба банка.

Семья с детьми посетила павильон во время Недели экологии, которая продлится до 9 июня.

«Благодаря детям мы оказались на лучшей выставке ʺРоссияʺ и попали в самый красивый павильон Сбера», — рассказали Чугуевские.

Отмечается, что юбилейным посетителям вручили большую колонку SberBoom с голосовым управлением, а также памятные подарки с мерчем Сбера.

Как уточнили в Сбере, с 28 мая по 2 июня павильон банка на ВДНХ посетили почти 30 тыс. человек. За этот период гости павильона приобрели 1,1 тыс. продуктов и сервисов Сбера, а также умных девайсов на 0,5 млн рублей.

Напомним, прошедшая неделя на выставке была посвящена Международному дню защиты детей. В эти дни в лекторий павильона Сбера прошло больше 25 лекций, викторин и дискуссий о детской безопасности и развитии молодежи. Его посетили более 900 человек. При этом свыше 1500 детей поучаствовали в 50 мастер-классах, посвященных детскому образованию и творчеству.

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