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УК «Первая» презентовала индивидуальный инвестиционный счет третьего типа

Глава УК «Первая» рассказал о новом индивидуальном инвестиционном счете

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Unsplash

В управляющей компании «Первая» появилась возможность открыть индивидуальный инвестиционный счет нового типа (ИИС-3) с доверительным управлением. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что ИИС нового типа совместил налоговые льготы предыдущих видов инвестиционных счетов. Предполагается, что клиенты УК «Первая» смогут увеличить потенциальную выгоду за счет комбинации обеих льгот. Минимальный срок нового ИИС — пять лет.

Как подчеркнул генеральный директор УК «Первая» Андрей Бершадский, постоянное расширение и развитие линейки продуктов компании стало приоритетной задачей.

«ИИС-3 – новый продукт на российском рынке, который дает возможность гибко управлять своими средствами и использовать максимум налоговых льгот», — сказал он.

Бершадский уточнил, что эффект «отложенного налогообложения» дает значимую добавку к итоговому финансовому результату на долгосрочной перспективе за счет реинвестирования. По его словам, такое решение уже используется в стратегиях личного финансового планирования во всем мире.

«Результаты исследований говорят о том, что долгосрочный прирост благосостояния возможен лишь при систематическом инвестировании в рынки акций. Принятие инвестором рисков вознаграждается положительной реальной (т.е. опережающей уровень инфляции) доходностью на длинном горизонте инвестирования», — добавил он.

Генеральный директор УК «Первая» отметил, что поэтому ожидается больший интерес к ДУ ИИС-3 с стратегией, которая предполагает преимущественное инвестирование в российский рынок акций.

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