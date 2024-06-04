У платформы «еКредит» сменился владелец

«Яндекс», владелец сервиса «Авто.ру», увеличил до 100% свою долю в платформе «еКредит». Она объединяет автодилеров и банки, а также позволяет им подбирать для своих клиентов автокредиты с выгодными условиями.

Сотрудники «еКредит» будут развивать платформу вместе с «Авто.ру».

Объединенная команда займется улучшением существующих и внедрением новых цифровых решений для автобизнеса. При этом бренд «еКредит» будет сохранен.

Клиенты «Авто.ру Бизнес», которые пользуются «еКредит», в будущем смогут работать с платформой через единый личный кабинет.

«По рыночным данным, сейчас в кредит покупают более 40% автомобилей. За счет синергии «Авто.ру», «Яндекса» и «еКредит» мы сможем предоставить рынку больше инструментов для продажи машин с привлечением кредитных средств», — отметил директор по развитию бизнеса «Яндекс» Вертикалей Александр Зверев.

По его словам, это ускорит процесс оформления сделок и увеличит число заявок в банки.

«Также в будущем и при определенном векторе развития рынка автобизнесу и банкам можно будет рассчитывать на оформление кредитов онлайн на «Авто.ру», — добавил он.

По словам основателя «еКредит» Кирилла Ларина, команда смогла построить решение, которое высоко оценили многие участники рынка.

«Благодаря инвестициям Яндекса нам удалось привлечь новых клиентов, увеличить присутствие в регионах и добавить новые продукты в линейку», — отметил он.

Ларин добавил, что покупка платформы откроет новые перспективы для партнеров «еКредит».

«Яндекс» впервые вложился в «еКредит» в 2021 году — тогда компания приобрела долю в 25%. В мае 2024 года Яндекс довел ее до 30%.