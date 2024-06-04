Сбер запустил цифровую платформу для комплексного урегулирования проблемных кредитов

Сбер запустил цифровую платформу для взаимодействия с другими кредиторами в рамках комплексного урегулирования. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Предполагается, что платформа позволит различным кредиторам как обрабатывать заявки клиентов на комплексное урегулирование, так и информировать друг друга о принятом решении. В Сбере считают, что решение поможет клиентам в короткие сроки получить решение своей финансовой ситуации единовременно всеми кредиторами. Отмечается, что первыми к цифровой платформе Сбера подключились ДОМ.РФ и «Совкомбанк».

Как рассказал директор дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование» Сбербанка Денис Кузнецов, всего в прошлом году было урегулировано 6 тыс. кредитов на сумму 2,9 млрд рублей. При этом с начала 2024 года Сбер в партнерстве с другими кредиторами комплексно урегулировал более 6 тыс. проблемных кредитов на сумму свыше 2,7 млрд рублей.

По его словам, более 80% клиентов, воспользовавшихся инструментом комплексного урегулирования, продолжают эффективно обслуживать свои кредиты.

«В своей обратной связи почти каждый клиент говорит, что самыми важными критериями для него являются скорость и прозрачность процедуры. Ответом на этот запрос стала цифровизация процесса работы с заявками клиентов», — сказал он.

Кузнецов считает, что онлайн-платформа окажет помощь тысячам людей успешно решить финансовые трудности.

«Клиентам достаточно обратиться за решением к любому из своих кредиторов, а уже дальнейшее взаимодействие между банками будет проходить оперативно через цифровой сервис», — добавил он.