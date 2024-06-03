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Экс-зампред ЦБ дал прогноз по ключевой ставке

Экс-зампред ЦБ Дубинин: ключевую ставку сохранят на уровне 16% 7 июня

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

ЦБ на заседании 7 июня сохранит ключевую ставку на уровне 16%. Такой прогноз «Газете.Ru» дал экс-зампред ЦБ Сергей Дубинин. По его словам, в российской экономике не было каких-либо событий, которые требовали бы реакции регулятора.

«Мое личное мнение, что регулятор оставит ключевую ставку неизменной. Ситуация в российской экономике сохраняется в том же виде, как она была первые полгода 2024-го. Ну и, собственно, даже более длительный период. Инфляция находится на уровне выше, чем планировал ЦБ. Это негативный фактор, но инфляция не приняла какой-то такой шоковый характер роста. Все осталось в своем инерционном сценарии», — пояснил Дубинин.

Соответственно, у ЦБ нет причин повышать ключевую ставку в июне, но и снижать ее нет оснований.

Экономисты и финансисты, опрошенные «Газетой.Ru», сочли, что 7 июня Банк России будет рассматривать два варианта — сохранение ключевой ставки на уровне 16% и повышение ее до 17%. Мнения экспертов по этому поводу разделились. Подробнее — в нашем материале.

Ранее сообщалось, что ЦБ может поднять ключевую ставку в июне.

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