«Тинькофф» откроет доступ к «Фрод-рулетке» для борьбы с мошенниками

Банк «Тинькофф» завершает тестирование своего нового сервиса «Фрод-рулетка» для борьбы с телефонными мошенниками и вскоре откроет его для широкого круга пользователей, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу банка.

Сначала компания начнет приоткрывать доступ по приглашениям.

Тестирование, в котором принимало участие несколько десятков человек, показало, что за месяц сервис может вывести из строя полноценный колл-центр злоумышленников, зарабатывающий в среднем от 53 млн рублей в месяц.

Напомним, в «Тинькофф» рассказали о работе над новым проектом, позволяющим россиянам бороться с мошенниками, в апреле.

Его цель — помочь подготовиться к звонкам аферистов в обычной жизни.

Сервис позволит пользователям общаться со злоумышленниками по телефону, при этом мошенники не будут знать, что попали в ловушку, думая, что общаются с жертвой.

В банке назвали результаты тестирования первыми итогами и заявили, что в ближайшее время перейдут к масштабированию проекта.

В компании уточнили, что «Фрод-рулетку» тестируют люди, у которых есть опыт общения с мошенниками и соответствующая психологическая подготовка. Многие из них — сотрудники службы безопасности банка.

В сутки, как рассказали в банке, поступает более 200 тыс. звонков, но пока тестируются мощности и отрабатываются сценарии, как расширить объем канала звонков, чтобы открыть к нему доступ максимальному количеству клиентов.

Итог звонка, пояснили в «Тинькофф», зависит от сценария, который выбирает пользователь сервиса. Чем он правдоподобнее общается с мошенником, тем тот дольше задерживается на линии, при этом денег злоумышленник не получает.

Если «Фрод-рулетка» станет массовым продуктом, время мошенников будет занято, что отвлечет их ресурсы и снизит эффективность, добавили в «Тинькофф».

Ранее пранкеры Вован и Лексус сообщили в своем Теlegram-канале, что «Тинькофф» подключил их к сервису «Фрод-рулетка». Напарники выложили несколько примеров разговоров с мошенниками.

В одной из записей пранкеры беседуют со злоумышленницей голосом бывшего генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева.