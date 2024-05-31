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Основателя «Тануки» оштрафовали на 100 тысяч рублей

Основателя «Тануки» оштрафовали на 100 тысяч рублей по делу о причинении ущерба

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Валерий Левитин/РИА «Новости»

Пресненский суд Москвы оштрафовал основателя «Тануки» Александра Орлова на 100 тысяч рублей за причинение имущественного ущерба. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Уточняется, что Орлов признал вину и полностью погасил ущерб до рассмотрения дела в Пресненском районном суде.

«Районный суд обязал его оплатить назначенный судебный штраф в течение 60 дней со дня вступления постановления в законную силу», — рассказал собеседник ТАСС.

По его словам, уголовное дело в отношении Орлова было прекращено.

В ноябре 2023 года ресторатор и основатель сетей «Тануки» и «Ерш» был объявлен МВД России в международный розыск в рамках расследования уголовного дела о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.

В сентябре 2022 года Орлов продал последние доли в размере 33,3% в трех фирмах – «Тануки», «Тануки-Краснодар» и «Тануки-Н.-Новгород». Доли в них достались бизнесмену Андрею Аскерко.

Омбудсмен по ресторанному бизнесу Москвы и Московской области Сергей Миронов тогда оценил стоимость каждого ресторана примерно в 40 млн рублей.

Ранее суд арестовал имущество экс-замглавы МВД Дагестана по делу о коррупции.

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