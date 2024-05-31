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В Минздраве оценили темпы роста цен на жизненно важные лекарства

Минздрав РФ: рост цен на жизненно важные лекарства значительно ниже инфляции

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Depositphotos

Темпы роста цен на препараты из списка жизненно необходимых лекарств в России остаются значительно ниже инфляции, заявил замглавы Минздрава РФ Сергей Глаголев. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы индексировали порядка двух тысяч цен на лекарственные препараты, процесс идет более-менее стабильно по годам», — заявил Глаголев.

Между тем инфляция в России ускоряется. Так, индекс Мишек — простой индикатор роста цен на продукты — за период с 18 по 25 мая вырос на 2% против 1,7% неделей ранее.

Аналитики отмечают, что за последний месяц ситуация с инфляцией стала тревожнее. На этом фоне вероятность повышения ключевой ставки ЦБ РФ существенно возрастает. На данный момент ставка в России составляет 16% годовых.

Ранее стало известно, сколько россиян берут кредиты на лечение.

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