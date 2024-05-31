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Аналитики объяснили, почему РФ вернулась в число крупнейших поставщиков металлов в ЕС

РИА Новости: Россия вернулась в число крупнейших поставщиков металлов в ЕС

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Shutterstock

В ЕС снова проявляют повышенный интерес к российским ресурсам, что прежде всего объясняется их ценой. Об этом РИА Новости заявили аналитики, комментируя возвращение РФ в число крупнейших поставщиков металлов в европейские страны.

Независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов считает, что ЕС не так выгодно закупать металлы у Индии или Китая. По его словам, с учетом логистики «те же слябы получаются дороже на десять процентов и там нет нужных объемов».

Основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев отметил, что европейцам с поставками могли бы помочь Австралия, Бразилия, Южная Корея и США. Но логистика в этом случае будет сложной и дорогой, и при этом «не везде спецификация соответствует европейским стандартам».

Еще один фактор — традиционно глубокие экономические связи между РФ и ЕС, добавил эксперт. Разрывать эти связи сложно и невыгодно никому, подчеркнул он.

Тем временем в Госдуме призвали ограничить торговлю ресурсами с Европой. По словам депутата Алексея Чепы, Россия должна продавать европейским странам меньше зерна, металлов, удобрений и сохранять торговые отношения только в тех сферах, которые выгодны Москве.

Ранее МВФ спрогнозировал срок полного отказа Европы от российских энергоресурсов.

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