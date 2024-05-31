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Сбер помог установить участников преступления в отношении банка

Станислав Кузнецов: все преступления против Сбера всегда раскрываются

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Depositphotos

Подразделение безопасности Сбера помогло установить и задержать участников преступной группы, которые организовали незаконную схему по нелегальному оформлению предметов лизинга и их хищению, сообщает пресс-служба банка.

Как рассказал заместитель председателя правления Сбера Станислав Кузнецов, сотрудники безопасности банка помогли правоохранителям оперативно установить участников преступной группы.

«Установлены не только соучастники этого преступления, но и главный организатор группы, частично установлена и найдена похищенная техника. Все преступления против банка всегда раскрываются», — сказал Кузнецов.

Главе преступной группы заочно предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

По данным Сбера, правоохранители объявили главаря банды в международный розыск и принимают меры по его экстрадации в Россию.

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