Сбер помог установить участников преступления в отношении банка

Подразделение безопасности Сбера помогло установить и задержать участников преступной группы, которые организовали незаконную схему по нелегальному оформлению предметов лизинга и их хищению, сообщает пресс-служба банка.

Как рассказал заместитель председателя правления Сбера Станислав Кузнецов, сотрудники безопасности банка помогли правоохранителям оперативно установить участников преступной группы.

«Установлены не только соучастники этого преступления, но и главный организатор группы, частично установлена и найдена похищенная техника. Все преступления против банка всегда раскрываются», — сказал Кузнецов.

Главе преступной группы заочно предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

По данным Сбера, правоохранители объявили главаря банды в международный розыск и принимают меры по его экстрадации в Россию.