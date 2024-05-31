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Россияне рассказали, какие траты сложнее всего контролировать

UPGRADE: четверть россиян сочли самым сложным контролировать траты на детей

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Pixabay

Только 9% опрошенных россиян тщательно следят за своими доходами и расходами, ведут дневник трат или следуют советам по финансовой грамотности. 24% из них сочли самым сложным контролировать траты на детей. Это следует из опроса образовательной платформы UPGRADE, результаты которого поступили в редакцию «Газеты.Ru».

Большинство опрошенных сочли, что в первую очередь нужно следить за расходами на детей (23%). Траты на еду и продукты — на втором месте (15%), а расходы на такси и транспорт (12%) — на третьем. 10% респондентов уверены, что нужно контролировать траты на ремонт, 9% — на квартиру, включая коммунальные платежи и аренду, 8% — на красоту и здоровье, 7% — на бытовые услуги, включая нянь, 6% — на путешествия и отпуск, 5% — на заботу о близких родственниках.

35% считают учет доходов и расходов бесполезной тратой времени. 27% респондентов не следят за доходами и расходами, так как это вызывает у них стресс. 17% контролируют только расходы, чтобы понимать, куда уходят деньги. 12% уверены, что лучше следить за доходами, а не тратами. Только 15% опрошенных считают себя финансово грамотными. А порядка 54% — утверждают, что у них есть проблемы с формированием бюджета, накоплениями и тратами. Не думают об этом 31% респондентов.

Опрос проводился в мае 2024 года среди 3500 респондентов от 18 до 65 лет по всей России.

Ранее россиянам рассказали, куда вложить деньги на срок от года до пяти лет.

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