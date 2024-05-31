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Российский банк принял участие в крупнейшей ярмарке Китая

Альфа-Банк принял участие в Кантонской ярмарке в Китае

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Пресс-служба Альфа-Банка

Альфа-Банк принял участие в Кантонской ярмарке, являющейся самой крупной в Китае, сообщает пресс-служба банка.

Посетители стенда Альфа-Банка могли узнать об особенностях внешнеэкономической деятельности России и Китая, а также об услугах, сервисах, особенностях логистики и закупок из Китая.

«Мы стремимся стать банком первого выбора по работе с Китаем, и у нас все для этого есть», — рассказал директор крупного и среднего бизнеса Альфа-Банка Владимир Воейков.

Также для посетителей ярмарки провели розыгрыши, в которых можно было выиграть мерч банка.

Для посетителей из России были доступны бесплатные услуги переводчика.

Воейков отметил, что ранее Альфа-Банк получил международный рейтинг в Китае.

«Кредитный портфель банка составляет 30 млрд юаней, с нами сотрудничает более 2 тыс. китайских компаний, мы проводим отраслевые форумы в России и Китае», — сказал он.

Кроме того, Альфа-Банк провел торжественный бизнес-ужин, на котором специалисты банка рассказали об изменениях валютного законодательства, расчетах и особенностях бизнеса.

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