Российский банк принял участие в крупнейшей ярмарке Китая

Альфа-Банк принял участие в Кантонской ярмарке, являющейся самой крупной в Китае, сообщает пресс-служба банка.

Посетители стенда Альфа-Банка могли узнать об особенностях внешнеэкономической деятельности России и Китая, а также об услугах, сервисах, особенностях логистики и закупок из Китая.

«Мы стремимся стать банком первого выбора по работе с Китаем, и у нас все для этого есть», — рассказал директор крупного и среднего бизнеса Альфа-Банка Владимир Воейков.

Также для посетителей ярмарки провели розыгрыши, в которых можно было выиграть мерч банка.

Для посетителей из России были доступны бесплатные услуги переводчика.

Воейков отметил, что ранее Альфа-Банк получил международный рейтинг в Китае.

«Кредитный портфель банка составляет 30 млрд юаней, с нами сотрудничает более 2 тыс. китайских компаний, мы проводим отраслевые форумы в России и Китае», — сказал он.

Кроме того, Альфа-Банк провел торжественный бизнес-ужин, на котором специалисты банка рассказали об изменениях валютного законодательства, расчетах и особенностях бизнеса.