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Россия вошла в топ-5 стран мира по паритету покупательной способности

РИА Новости: Россия стала четвертой экономикой мира

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Экономика России по паритету покупательной способности заняла четвертое место в мировом рейтинге еще в 2021 году, при этом в 2022-2023 годах она подтвердила эту позицию, закрепившись в первой пятерке стран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Всемирного банка (ВБ).

30 мая ВБ обновил данные по паритету покупательной способности (ППС) стран мира. Судя по этой информации, Россия в 2021 году стала четвертой экономикой мира с долей в 3,8% от мирового валового внутреннего продукта (ВВП), оставив позади себя Японию (3,7%) и Германию (3,4%). Так, российский ВВП по ППС в 2021 году достиг $5,7 трлн, Японии — $5,6 трлн, Германии — $5,2 трлн.

Расчеты агентства показали, что в следующие два года Россия осталась на том же месте в рейтинге. Так, в 2022 году экономика РФ выросла до $6 трлн, а в 2023 году — до $6,45 трлн.

Первой экономикой мира по ППС в 2021-2023 годах стал Китай, чей ВВП составил $35 трлн в прошлом году. На второй строчке расположились США — $27,4 трлн. Топ-3 закрыла Индия с $14,6 трлн.

18 мая во Франции пожаловались на вред от антироссийских санкций. Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо подчеркнул, что темпы роста ВВП России по итогам первого квартала 2024 года значительно опережали показатели по Франции и Евросоюзу.

До этого Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) повысил свой прогноз роста ВВП России в 2024 году более чем в два раза — с 1% до 2,5%. Пересмотр показателя аналитики объяснили бумом в оборонном секторе РФ и активизацией торговли с другими странами, в частности, с Китаем.

Ранее Россия вошла в топ-10 по темпам роста экономики в XXI веке.

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