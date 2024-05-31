Стало известно, как изменилось отношение работодателей к опыту сотрудников

Дефицит персонала вынуждает производственные компании пересматривать политику найма и условия труда. Об этом свидетельствует исследование HR-холдинга Ventra «Производственный персонал 2024», копия есть у «Газеты.Ru».

Каждое пятое предприятие (21%) готово нанять более половины кандидатов без релевантного опыта, отмечается в исследовании.

Еще 39% производств рассмотрят до 50% начинающих специалистов, 35% наймут четверть таких работников. При этом все 15% опрошенных компаний открыты для трудоустройства неопытных соискателей. Такая тенденция указывает на масштабный кадровый голод в отрасли.

«Производственный комплекс особенно остро ощущает нехватку рабочих рук. Дефицит вынуждает компании пересматривать условия найма и удержания персонала», — отметил операционный директор Ventra Лусине Абгарян.

В результате работодатели увеличивают срок адаптации новичков. Так, в 37% случаев он вырос на 1 месяц, в 32% — на 2 месяца, в 7% предприятий — на 3 месяца.

«Потратить время на обучение становится выгоднее, чем потерять сотрудника», — пояснили в компании.

Помимо отсутствия опыта (38%), производства готовы уступать и в других требованиях: расширять возрастные ограничения согласны 32%, принимать кандидатов без знания русского — 18%, закрывать глаза на судимость — 12%.

Для скорейшего закрытия вакансий 41% предприятий рассматривают выделение дополнительных средств. 38% готовы увеличить затраты на 10%, 17% — на 30%, 16% — более чем на 30%.

Ранее россияне рассказали, чем планируют заниматься летом.