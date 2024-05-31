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Стало известно, кто занимается благотворительностью в России

«Выберу.ру»: россияне жертвуют в среднем более 1 тысячи рублей в месяц

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Pexels

Россияне, занимающиеся благотворительностью, в среднем жертвуют от 1 тыс. до 10 тыс. рублей в месяц. К такому выводу пришли финансовый маркетплейс «Выберу.ру» и сервис VK Добро: компании провели исследование среди пользователей и составили портрет современного благотворителя. Результаты есть у «Газеты.Ru».

Средний возраст благотворителей составляет 25-45 лет, а проживают они в крупных городах: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург.

Чаще всего россияне совершают не единоразовые хаотичные пожертвования, а отбирают и вкладывают деньги в долгосрочные инициативы в области экологии (27% респондентов), а также в проекты, которые помогают сохранить культурное наследие (23%). Интерес граждан вызывают активности в сфере социальной защиты, направленные на помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (19%), а также проекты в сфере образования (16%) и здравоохранения (15%).

В исследовании, проведенном в мае 2024 года, приняли участие свыше 3000 респондентов по всей России.

Ранее сообщалось, что клиенты МФО активно занимаются благотворительностью.

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