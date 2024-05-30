Фрадков отметил рост интереса крымчан к продуктам ПСБ

ПСБ за два года работы в Крыму привлек на обслуживание около 120 тысяч физических и юридических лиц, сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что общий объем средств, размещенных на счетах жителей региона, превысил 20 млрд руб. Такого же объема достиг совокупный кредитный портфель.

«Отделения ПСБ работают в Симферополе, Севастополе, Ялте, Евпатории, Феодосии, Керчи. Предоставляя населению полуострова полный комплекс финансовых услуг, ПСБ увеличил розничную клиентскую базу до почти 75 тыс. крымчан и 38 тыс. жителей Севастополя», — говорится в сообщении.

Глава ПСБ Петр Фрадков отметил, что два года работы банка на Крымском полуострове оказали ключевое влияние на развитие финансовой системы региона. ПСБ стал первопроходцем, развернув в Крыму и Севастополе полную линейку продуктов и услуг федерального универсального банка и создав «финансовую магистраль» для сотрудничества полуострова со всеми субъектами страны.

«Мы видим постоянно растущий интерес населения и бизнеса к нашим продуктам и продолжаем активно развиваться, усиливая свои позиции во всех ключевых клиентских сегментах», — подчеркнул Фрадков.

Как уточнили в банке, за это время жители Крымского полуострова доверили ПСБ более 14 млрд рублей. При этом сумма выданных физлицам потребительских кредитов составила более 7 млрд рублей. Также банк выдал крымчанам 3 млрд рублей ипотечных займов.

В ПСБ подчеркнули, что активная работа ведется с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами Крыма. Так, более 5 тыс. представителей малого и среднего бизнеса выбрали ПСБ своим финансовым партнером. За два года объем проектного финансирования, одобренного застройщикам Крыма составил более 18 млрд рублей.

Кроме того, объем кредитов в сфере агропромышленного комплекса достиг более 1,2 млрд рублей. Эта сумма также включает в себя более 730 млн рублей по льготной программе.

Также ПСБ разработал специальную линейку банковских продуктов и услуг для виноградарей и виноделов «Хороший год».