Стало известно, насколько подешевели полисы ОСАГО

Средняя стоимость полисов ОСАГО в апреле 2024 года составила 7263 рубля, что на 1% ниже показателя за аналогичный период прошлого года и сразу на 10% меньше, чем в январе текущего года. Об этом рассказал «Российской газете» президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

«С начала года мы наблюдаем снижение средней премии по ОСАГО на 10%, в то время как инфляция за январь-апрель составила 7,67%», — отметил он, добавив, что причиной стала высокая конкуренция страховщиков за безубыточных клиентов после реформы тарифообразования.

При этом средняя выплата по ОСАГО за первые 4 месяца 2024 года достигла 91,1 тыс. рублей — на 8,9% выше, чем годом ранее (83,7 тыс.).

«Высокие выплаты продолжают давить на тариф», — пояснил глава РСА.

По данным союза, за январь-апрель было урегулировано 706 тыс. страховых случаев по ОСАГО на 64,3 млрд руб. Эти показатели выросли на 3,5% и 12,7% соответственно.

Количество заключенных договоров ОСАГО увеличилось на 4,5% — до 13,3 млн. Общая сумма полученных страховщиками средств составила 103,2 млрд руб., продемонстрировав рост на 4,5%.

До этого в России появилась страховка от кибератак и экорисков.

Ранее россиянам рассказали , почему водители сбегают с места ДТП.