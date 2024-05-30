Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, насколько подешевели полисы ОСАГО

Полисы ОСАГО в апреле подешевели на 10% по сравнению с началом года

close
100%
Григорий Сысоев/РИА Новости

Средняя стоимость полисов ОСАГО в апреле 2024 года составила 7263 рубля, что на 1% ниже показателя за аналогичный период прошлого года и сразу на 10% меньше, чем в январе текущего года. Об этом рассказал «Российской газете» президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

«С начала года мы наблюдаем снижение средней премии по ОСАГО на 10%, в то время как инфляция за январь-апрель составила 7,67%», — отметил он, добавив, что причиной стала высокая конкуренция страховщиков за безубыточных клиентов после реформы тарифообразования.

При этом средняя выплата по ОСАГО за первые 4 месяца 2024 года достигла 91,1 тыс. рублей — на 8,9% выше, чем годом ранее (83,7 тыс.).

«Высокие выплаты продолжают давить на тариф», — пояснил глава РСА.

По данным союза, за январь-апрель было урегулировано 706 тыс. страховых случаев по ОСАГО на 64,3 млрд руб. Эти показатели выросли на 3,5% и 12,7% соответственно.

Количество заключенных договоров ОСАГО увеличилось на 4,5% — до 13,3 млн. Общая сумма полученных страховщиками средств составила 103,2 млрд руб., продемонстрировав рост на 4,5%.

До этого в России появилась страховка от кибератак и экорисков.

Ранее россиянам рассказали , почему водители сбегают с места ДТП.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами