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Альфа-Банк стал генеральным партнером Недели российского ретейла

Альфа-Банк провел две сессии на форуме Неделя российского ретейла

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Пресс-служба Альфа-Банка

Альфа-Банк выступил генеральным партнером Недели российского ретейла, сообщает пресс-служба банка. Эксперты банка активно участвовали в деловой программе.

Отмечается, что Альфа-Банк провел на форуме две собственные сессии — «На шаг впереди: новое время, новые решения, старые вопросы» и «О чем говорят эксперты: правдивые истории из жизни ретейла».

Как уточнили в банке, участники сессии «На шаг впереди: новое время, новые решения, старые вопросы» провели дискуссию на тему направления развития отрасли, а также обсудили роль нововведений и цифровизации в стратегиях развития компаний.

При этом эксклюзивную сессию «О чем говорят эксперты: правдивые истории из жизни ретейла» модерировал «Квартет И». Спикеры мероприятия сделали акцент на технологиях в финтехе, а также обсудили цифровые финансовые активы и платежные агенты для международных расчетов.

Также на форуме Неделя российского ретейла Альфа-Банк вручил премию в номинации «Самая быстрорастущая сеть non-food».

Напомним, форум Неделя российского ретейла стал одним из самых значимых событий отрасли. В этом году в форуме заявлено более 8 тысяч участников и около 700 спикеров.

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