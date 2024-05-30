Альфа-Банк стал генеральным партнером Недели российского ретейла

Альфа-Банк выступил генеральным партнером Недели российского ретейла, сообщает пресс-служба банка. Эксперты банка активно участвовали в деловой программе.

Отмечается, что Альфа-Банк провел на форуме две собственные сессии — «На шаг впереди: новое время, новые решения, старые вопросы» и «О чем говорят эксперты: правдивые истории из жизни ретейла».

Как уточнили в банке, участники сессии «На шаг впереди: новое время, новые решения, старые вопросы» провели дискуссию на тему направления развития отрасли, а также обсудили роль нововведений и цифровизации в стратегиях развития компаний.

При этом эксклюзивную сессию «О чем говорят эксперты: правдивые истории из жизни ретейла» модерировал «Квартет И». Спикеры мероприятия сделали акцент на технологиях в финтехе, а также обсудили цифровые финансовые активы и платежные агенты для международных расчетов.

Также на форуме Неделя российского ретейла Альфа-Банк вручил премию в номинации «Самая быстрорастущая сеть non-food».

Напомним, форум Неделя российского ретейла стал одним из самых значимых событий отрасли. В этом году в форуме заявлено более 8 тысяч участников и около 700 спикеров.