В Ассоциации российских банков рассказали о самых выгодных вкладах

Россиянам выгодно открывать банковские вклады, рассчитанные до конца 2024 года, потому что Центральный банк России сохраняет ключевую ставку на высоком уровне. Об этом рассказал исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков Павел Неумывакин, передает Pravda.Ru.

«Соответственно, совершенно спокойно на полгода можно размещать средства. Вряд ли ставка поднимется еще больше. Пока это все-таки не ожидаемо. А процентная ставка 16-17% годовых до 1 января 2025 представляется очень комфортной», — сказал эксперт.

Он отметил, что ЦБ изменил свои ожидания относительно ставки, поэтому скорее всего она сохранится примерно на уровне 16% и не будет снижаться до конца года. По словам Неумывакина, пока повышение ключевой ставки не поспособствовало снижению инфляции, поэтому можно ожидать, что ее повысят до 17-18%.

27 мая глава ВТБ Андрей Костин говорил, что он не считает необходимым повышение ключевой ставки Банком России. При этом сам ЦБ рассматривает альтернативный сценарий повышения ключевой ставки в случае, если спрос на товары и услуги продолжит значительно опережать возможности расширения производства. На апрельском заседании регулятор оставил ставку на уровне 16%, допустив ее снижение не ранее второго полугодия.

Ранее сообщалось, что к определению уровня ключевой ставки предложили привлечь Госдуму.