Международные резервы России превысили $605 млрд

Международные резервы России за прошлую неделю выросли на $2,2 млрд. На конец дня 24 мая их объем составил $605,9 млрд. Об этом свидетельствуют статистические данные Центробанка РФ.

По состоянию на 17 мая объем российских международных резервов оценивался в $603,7 млрд.

С начала года Россия заметно сократила объем золотовалютных резервов. По итогам первого квартала показатель составил $424 млрд, что на $18 млрд уступает значению на конец декабря 2023-го. В результате РФ переместилась с 6-го на 8-е место в мировом рейтинге по объему золотовалютных накоплений.

Между тем мировые ЦБ наращивают запасы золота. Так, по итогам марта центробанки увеличили объемы золота в своих резервах в общей сложности на 15,7 тонны.

Ранее ценам на золото предрекли значительный рост к концу 2024 года.