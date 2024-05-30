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Международные резервы России превысили $605 млрд

ЦБ: международные резервы России на 24 мая составили $605,9 млрд

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Алексей Куденко/РИА Новости

Международные резервы России за прошлую неделю выросли на $2,2 млрд. На конец дня 24 мая их объем составил $605,9 млрд. Об этом свидетельствуют статистические данные Центробанка РФ.

По состоянию на 17 мая объем российских международных резервов оценивался в $603,7 млрд.

С начала года Россия заметно сократила объем золотовалютных резервов. По итогам первого квартала показатель составил $424 млрд, что на $18 млрд уступает значению на конец декабря 2023-го. В результате РФ переместилась с 6-го на 8-е место в мировом рейтинге по объему золотовалютных накоплений.

Между тем мировые ЦБ наращивают запасы золота. Так, по итогам марта центробанки увеличили объемы золота в своих резервах в общей сложности на 15,7 тонны.

Ранее ценам на золото предрекли значительный рост к концу 2024 года.

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