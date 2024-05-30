В Думе вернулись к обсуждению предельных наценок на товары

Комитет Государственной думы по аграрным вопросам поддержал законопроект, вводящий предельную наценку 10% на социально значимые продукты питания. Как сообщает

«Интерфакс», реализация этих норм «позволит обеспечить экономическую доступность продовольствия с учетом поддержки наиболее уязвимых слоев населения», отмечается в отзыве думского комитета.

Документ, предлагающий установить пороговые надбавки на товары первой необходимости, внесен в нижнюю палату парламента группой депутатов и сенаторов в феврале 2022 года, но до сих пор не рассматривался в первом чтении. Ранее кабмин указывал на необходимость дополнительного контроля товаропроводящей сети для реализации подобного регулирования, призвав концептуально переработать инициативу.

Комитет Госдумы по конкуренции также рекомендовал доработать проект совместно с правительством и экспертами. Там согласились с важностью уточнения обязанностей ретейлеров по ценообразованию, но не увидели в документе механизма госконтроля.

«Непонятно, к какой цене применяется надбавка — отпускной производителя или поставщика», — отмечается в заключении.

До этого рост доходов населения в РФ встретился с дефицитом товаров.

Ранее в ЦБ констатировали последствия ипотечного бума.