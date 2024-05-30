Турция оказалась на пороге исключения из «серого списка» FATF

Турция может выйти из серого списка Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) уже к началу июля. Об этом пишет агентство Bloomberg cо ссылкой на осведомленные источники.

По данным источников, посетившая Турцию в начале июня миссия FATF отметила значительный прогресс в выполнении антиотмывочного плана действий. Это означает, что 28 июня, в последний день пленарного заседания в Сингапуре, Турция может быть исключена из «серого списка» юрисдикций с повышенным риском отмывания.

Для турецкого фондового рынка такое решение стало бы позитивным сигналом. «Исключение из списка FATF само по себе не вызовет приток капитала, но поможет Мехмету Шимшеку вернуть доверие инвесторов традиционной экономической политикой», — отмечает директор по Европе в Eurasia Grou Эмре Пекер из Eurasia Group.

Пока что FATF в феврале констатировала, что Турция «существенно выполнила» план действий, включая реформы в сфере финансирования терроризма и усиления ПФР (MASAK).

Для окончательного вывода из «серого списка» необходимо большинство голосов членов FATF. Некоторые страны имеют больший вес при голосовании.

Турция была включена в список юрисдикций с дефицитом контроля в октябре 2021 года на фоне критики со стороны Запада.

В конце апреля Турция пообещала изучить данные о компании, связанной с кол-центрами на Украине.

Ранее Россия стала лидером по поставкам товаров в Турцию.