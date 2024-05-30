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Экспорт электроэнергии из РФ в 2024 году снизился

Поставки электроэнергии в Китай за 2 месяца 2024 года рухнули на 20% год к году

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Depositphotos

Объем поставок электроэнергии за рубеж из России сократился в январе-марте на 20,2% год к году, несмотря на рост общей выработки «Интер РАО» на 2,5%, до 35,99 млрд кВт/ч. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные компании.

Поставки в Казахстан, ставший основным покупателем российского электричества, Киргизию и Монголию выросли. Однако общую динамику обвалил Китай, куда экспорт «Интер РАО» за два месяца 2024 года упал на 75% по сравнению с тем же периодом 2023-го.

«Причины — низкая водность, рост потребления на Дальнем Востоке, ремонт генерации. С ноября прекратились поставки по крупной ЛЭП «Амурская — Хайхэ», — отмечает компания.

В апреле глава Минэнерго Николай Шульгинов говорил, что экспорт в Китай может восстановиться в этом году только при накоплении гидроресурсов.

До этого стало известно, что в сфере энергетики крупнейшие предприятия Китая за первые два месяца 2024 года нарастили выработку электричества на 8,3% — до 1,49 трлн кВт•ч. Производство тепловой энергии выросло на 9,7%, гидроэнергии — на 0,8%. Атомные и ветровые станции увеличили генерацию на 3,5% и 5,8% соответственно. Солнечная энергетика показала рост на 15,4%.

Ранее в Китае изобрели батарейку, способную работать 50 лет без подзарядки.

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