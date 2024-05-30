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Цены на российское зерно резко выросли

ЦЦИ: экспортные цены на российскую пшеницу за месяц выросли на 15,6%

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pexels.com

Экспортные цены на российскую пшеницу к концу прошлой недели составили $245 за тонну. За месяц стоимость зерна выросла на 15,6%. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Центра ценовых индексов (ЦЦИ).

В пятницу, 24 мая, показатель впервые с сентября 2023 года заметно превысил индекс Национальной товарной биржи — $235.

Средняя стоимость контрактов на ближайшие поставки российской пшеницы за период с 20 по 24 мая подскочила на 3,8%, до $242–246 за тонну.

Такой рост цен нетипичен для конца мая, отмечают эксперты. Обычно на старте продаж зерна нового сезона товар дешевеет.

Основным драйвером роста цен выступает ухудшение прогноза урожая пшеницы в России из-за заморозков. На днях Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) в очередной раз снизил оценку сбора пшеницы в 2024 году — теперь до 81,5 млн тонн. Годом ранее РФ собрала рекордные 92,8 млн тонн пшеницы.

Ранее России спрогнозировали рекорд по продажам зерновых за рубеж.

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