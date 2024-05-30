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Названы главные причины подорожания яиц в России

Глава X5 Лобачева: рост цен яиц был вызван птичьим гриппом и дефицитом кадров

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Shutterstock

Резкое подорожание яиц в октябре 2023 года произошло из-за вспышки птичьего гриппа, в результате чего значительно сократилось поголовье куриц. Об этом рассказала РБК президент X5 Group Екатерина Лобачева.

Еще одной причиной стали дефицит кадров и подорожание рабочей силы, продолжила топ-менеджер. Особо остро эту проблему ощутили птицефабрики.

«Петухи есть, а рук нет», — отметила Лобачева.

Кроме того, на стоимость яиц повлиял курс рубля. Ослабление валюты привело к увеличению издержек у производителей, пояснила эксперт.

Согласно данным Росстата, в октябре 2023 года цены на яйца в российских магазинах подскочили в среднем по стране на 23,9% по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года.

До этого экономист заявил, что снижение ключевой ставки в России уменьшит цены на яйца.

Ранее в России подорожал набор продуктов для окрошки.

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