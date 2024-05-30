Россиянам рассказали, где продаются самые дорогие квартиры

Максимальная средняя цена квадратного метра на рынке первичного жилья Москвы зафиксирована в Тверском районе – 2,6 млн рублей. За прошедший год этот показатель вырос на 34,9%. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор управления элитной недвижимости компании «Метриум Премиум» Анна Раджабова. По ее словам, минимальная стоимость «квадрата» в самом дорогом районе столицы составляет 1,3 млн рублей.

«Статус самого дорогого района на первичном рынке Тверской получил, главным образом, благодаря концентрации новых уникальных делюкс-проектов на главной улице Москвы. Наиболее доступный объект на первичном рынке Тверского района – студия площадью 36,6 кв. м в Vesper Tverskaya за 47,6 млн рублей», — отметила эксперт.

По ее словам, минимальная цена за «квадрат» в Тверском районе зафиксирована в апартаменте площадью 93,5 кв. м проекта Vesper Tverskaya.

Раджабова уточнила, что самый дорогой район на рынке вторичного жилья – Хамовники. Рекордные цены на вторичном рынке этой локации эксперт объяснила сохраняющейся популярностью Остоженки. При этом наиболее дешевый лот на вторичном рынке Хамовников не относится к элитному сегменту, сказала Раджабова: это студия площадью 19 кв. м на цокольном этаже старого жилого дома за 3,9 млн рублей. В этом же апартаменте отмечена минимальная цена квадратного метра (не считая долей в квартирах) – 205,4 тыс. рублей.

По данным «Яндекс Недвижимости», в апреле 2024 года «однушки» в новостройках больше всего подешевели в Москве (-4,5% за месяц), «двушки» — в Самаре (-2,1%), а «трешки» — в Новосибирске и Казани (-0,3% и -0,2% соответственно). Квартиры с четырьмя и более комнатами понизились в цене в Новосибирске (-3,4%).

Ранее экономист допустил снижение цен на квартиры.