Один из крупнейших мировых производителей кофе дал неутешительный прогноз на 2024 год

Объем производства кофе во Вьетнаме в 2023-2024 сельскохозяйственном году сократится на 20%, следует из прогноза Минсельхоза страны.

Cнижение объемов производства вызвано изменениями климата. В этом году сезон засухи придет во Вьетнам раньше обычного. При этом продолжительная жара в регионе уже привела к падению уровня воды в реках и водоемах в нескольких провинциях, специализирующихся на выращивании кофе.

Вьетнам является одним из крупнейших производителей и экспортеров кофе в мире. С начала года страна продала на внешний рынок более 756 тыс. тонн кофейных зерен, заработав порядка $2,57 млрд.

Стоимость кофе сорта робуста, используемого в эспрессо и растворимых напитках, по итогам апреля поднялась до самого высокого уровня с 1979 года. За месяц зерна подорожали на 16,8%, до $1,94 за фунт, что является абсолютным рекордом за последние 45 лет.

Ранее россиян предупредили о скором скачке цен на кофе.