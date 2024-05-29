Волонтеры «Роснефти» собрали 200 тонн мусора и высадили более 800 тысяч растений

Сотрудники предприятий «Роснефти» присоединились к российской экологической акции «Зеленая весна-2024». Волонтеры очистили более 200 га территорий природных парков, скверов, набережных, городских улиц, собрали свыше 200 тонн мусора и высадили более 800 тыс. деревьев, кустарников и цветов. Об этом сообщили в пресс-службе нефтяной компании.

Субботники прошли в Москве, Рязани, Самаре, Комсомольске-на-Амуре и других городах страны.

Башкирские нефтяники высадили 42 тыс. саженцев хвойных деревьев в Кушнаренковском и Давлекановском районах, 24 тыс. деревьев в природном парке «Аслы-Куль» и 6 тыс. саженцев сосны в Чишминском районе.

Волонтеры из числа сотрудников «Удмуртнефти» привели в порядок сквер Нефтяников, пешеходные зоны центральных Ижевска, производственные территории в Игринском, Воткинском, Сарапульском и других районах республики.

Почти 3 тыс. сотрудников Куйбышевского НПЗ приняли участие в субботнике — собрали на улицах Самары около 3 тонн мусора и высадили молодые деревья в городских парках. В школах города специалисты завода организовали весенний экофестиваль «ЕлкаФест», проведя экологические уроки.

Работники Новокуйбышевского НПЗ собрали около 4 тонн мусора и навели порядок на городских улицах, аллеях и скверах.

Активисты Сызранского НПЗ навели порядок на городской территории вдоль улицы Астраханской. Всего вывезено около 280 кубометров мусора.

Более 70 тонн древесных отходов и более 100 тонн бытового мусора собрали волонтеры Рязанской нефтеперерабатывающей компании в Центральном парке культуры и отдыха Рязани.

Активистов Комсомольского НПЗ вывезли с улиц Комсомольска-на-Амуре более 30 тонн прошлогоднего сухостоя и бытовых отходов.

Работников Ачинского НПЗ провели субботник на территории Ачинска. К акции подключились учащиеся подшефных школ и молодежь из «Движения первых».

Сохранение окружающей среды для будущих поколений в «Роснефти» называют одним из ключевых ориентиров соцполитики и корпоративной культуры компании.