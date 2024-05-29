Названа сумма налогового вычета за значок ГТО

Размер налогового вычета за сдачу норматива ГТО составит 500 рублей в месяц. Это следует из подготовленного Минфином России проекта поправок, пишет РИА Новости.

Предполагается, что получать налоговый вычет за значок ГТО будет можно в течение года после сдачи соответствующего норматива, в том числе после его подтверждения.

Таким образом налогоплательщик, получивший значок ГТО, сможет отнести документы в свою бухгалтерию и сокращать сумму взимаемого налога на доходы физических лиц (НДФЛ) на 65 рублей каждый месяц либо единовременно на 780 рублей за весь год.

Накануне Минфин РФ внес в правительство проект изменения налоговой системы. В частности, предлагается ввести прогрессивную шкалу НДФЛ. Подробнее о том, кого коснутся изменения, для чего они вводятся и куда планируется направить полученные доходы — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт оценил вероятность массового сокрытия доходов при новой системе налогообложения.