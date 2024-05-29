Евгений Елисеев стал председателем правления «Сбер Банка» в Белоруссии

Евгений Елисеев стал председателем правления ОАО «Сбер Банк» в Белоруссии. Назначение прошло в рамках стратегии по эффективной ротации успешных руководителей, сообщает пресс-служба Сбера.

До назначения в ОАО «Сбер Банк» Евгений Елисеев занимал должность заместителя председателя Среднерусского банка.

Как отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, за 26 лет работы в Сбере Елисеев научился лучшим практикам эффективности управления и увеличения прибыльности бизнеса.

«Я уверен, его назначение усилит команду «Сбер Банка» в Республике Беларусь, позволит достичь всех поставленных целей, в частности, цифровизации процессов, расширения клиентской базы и внедрения человекоцентричноймодели обслуживания клиентов», — сказал Ведяхин.

Он добавил, что «Сбер Банк» является одним из системообразующих в Белоруссии, обслуживая около 700 тыс. клиентов и компаний.

«Сбер Банк» входит в топ-5 рынка по размеру кредитного портфеля. Я убежден, что с приходом Евгения команда приложит необходимые усилия для расширения клиентской базы, достижения новых финансовых и технологических результатов», — отметил Ведяхин.

По словам старшего вице-президента, руководителя блока «Sberbank International» Сбербанка, председателя Наблюдательного совета ОАО «Сбер Банк» Тимура Козинцева, банк планирует активно продвигать на рынке Белоруссии передовые сервисы и инновации, а также работать на благо людей и страны.

«В роли нового руководителя «Сбер Банка» Евгений будет внедрять человекоцентричную модель бизнеса, цель которой — делать наших клиентов счастливыми. Уверен, что новая страница истории Сбера в Белоруссии будет яркой и плодотворной», — сказал он.

Также Козинцев поблагодарил Елисеева за работу в банке и пожелал ему успехов в дальнейшей карьере.