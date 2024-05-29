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Финансист предрек рост курса доллара в ближайшее время

Финансист Бабин: в ближайшее время доллар будет стоить 90 рублей и больше

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Владимир Трефилов/РИА Новости

Курс доллара приблизится к 90 рублям и преодолеет эту отметку в ближайшие несколько торговых сессий на Мосбирже. Такой прогноз «Газете.Ru» дал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Давление на рубль оказывает завершение очередного налогового периода. Это лишило финансовый рынок дополнительного предложения иностранной валюты со стороны российских экспортеров. Однако они и в остальные дни могут продавать достаточно большой объем инвалюты в рамках исполнения обязательств по возврату в страну валютной выручки», — сказал финансист.

Он уточнил: если ситуация с платежами за импорт будет улучшаться, это восстановит спрос на валюту в стране, но ее предложение может сокращаться из-за санкций и геополитики — это снижает количественный объем экспорта. В результате рубль будет умеренно дешеветь, подытожил Бабин.

Рубль на открытии торгов Мосбиржи 29 мая пытался укрепиться, но быстро перешел к ослаблению. В начале основной сессии нисходящая динамика ускорилась, рубль растерял все достижения текущей недели, но в середине торгов стал возвращать утраченные позиции. Правда, пока основная часть существенных дневных потерь сохраняется. По данным биржи на 15:18 мск 29 мая, доллар стоит 89,44 рубля. Американская валюта подорожала на 94 копейки к уровню закрытия торгов 28 мая.

Ранее россиянам назвали предел падения курса доллара.

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