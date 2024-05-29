Аналитик оценил, ожидается ли ослабление курса рубля

Ослабление рубля относительно курса доллара в долгосрочной перспективе не ожидается. Об этом сообщил директор по анализу финансовых рынков и макроэкономике УК «Альфа Капитал» Владимир Брагин, передает Pravda.Ru.

По его словам, этому будет способствовать достижение целей по снижению инфляции и обеспечению стабильности экономики. Он отметил, что после президентских выборов в России происходит нормализация курса валют, поэтому он приближается к нижней границе установленного диапазона.

«Если исходить из того, какие налоговые изменения происходят в России, потянуть за все ниточки и прикинуть, что будет следствием — это сценарий крепкого рубля», — заключил Брагин.

27 мая стоимость доллара опустилась ниже 89 рублей впервые с 30 января 2024 года. На торгах Мосбиржи в этот день курс доллара опускался до 88,3 рубля, теряя 1,2 рубля с уровня закрытия торгов 24 мая. Курс евро снижался на 3,8 рубля, до 95,2 рубля. Аналитики полагают, что пределом падения доллара станет уровень в 85 рублей. Во втором полугодии курс рубля начнет ослабляться, и эксперты не исключают доллар по 97 руб. Что будет с курсами валют летом и когда лучше покупать валюту — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам назвали предел падения курса доллара.