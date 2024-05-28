ФНС отключала несколько банков от сервиса регистрации бизнеса

Федеральная налоговая служба (ФНС) на время приостанавливала для нескольких российских банков возможность дистанционно предоставлять клиентам услугу по регистрации ИП и ООО. Об этом пишет РБК.

В пятницу, 24 мая, доступа к соответствующему сервису не было у двух крупных российских банков. Об этом сообщили два источника на финансовом рынке. По словам одного из них, эта мера также коснулась еще одного банка, но представитель самой кредитной организации сообщил, что их от сервиса не отключали. Позднее банки наладили функционирование сервиса по регистрации бизнеса.

До этого Альбина Губайдуллина, налоговый эксперт, к.э.н., управляющий партнер АФ «Палладиум» рассказала «Газете.Ru», что сегодня распространилась новая схема мошенничества — аферисты рассылают письма от лица федеральной налоговой службы. В сообщениях говорится об обнаруженной подозрительной транзакции и предлагают заполнить множество личных данных налогоплательщика.

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