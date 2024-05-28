В России указали на устойчивый рост числа работающих пенсионеров

Число работающих россиян старше 60 лет на протяжении последних четырех лет устойчиво растет. С 2019 года значение увеличилось более чем на 1,1 млн человек. Об этом пишет ТАСС.

По итогам 2023-го показатель составил 5,73 млн человек против 5,38 млн годом ранее. При этом в 2021-м в России работало 5,02 млн граждан старше 60 лет, в 2020-м — 4,78 млн, а в 2019-м — 4,58 млн.

До этого в Минтруде заявили, что правительство обсудит вопрос повышения пенсий работающим россиянам при формировании нового трехлетнего бюджета на 2025-2027 годы. Индексация была отменена в 2016 году на фоне дефицита бюджета.

На днях стало известно, что граждане РФ, которые в мае отметили 80-й день рождения, с 1 июня текущего года начнут получать повышенную пенсию. Сумма должна вырасти вдвое, до 16 269 рублей.

Ранее россиянам рассказали, что входит в стаж для пенсии.