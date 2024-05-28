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Россиянам разрешили продавать ипотечное жилье

Госдума позволила гражданам РФ продавать имущество, заложенное по ипотеке

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Госдума РФ приняла во втором и третьем чтении закон, который дает право гражданам-залогодателям самостоятельно продавать имущество, заложенное в банке по ипотеке. Об этом сообщает РИА Новости.

«Для этого необходимо подать соответствующее заявление», — уточнили в сообщении.

Право на продажу предоставляется независимо от размера кредита. Вырученную от продажи сумму зачислят на банковский счет, определенный для расчетов.

Срок самостоятельной продажи заложенного имущества составит четыре месяца со дня подачи заявления о реализации. Продление этого срока допускается.

Запрет физлицам на реализацию заложенного имущества возможен, если имущество заложено несколькими людьми, в отношении одного из которых возбуждена процедура банкротства. Закон вступит в силу через 90 дней после его официального опубликования.

До этого Госдума продлила выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки.

Ранее стало известно, что вызвало повышенный спрос на ипотеку на новостройки.

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