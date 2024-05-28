ЦБ повысит лимит переводов самому себе до 30 млн рублей

Центробанк разработал проект, согласно которому лимит на разовый перевод клиента банка самому себе через систему быстрых платежей (СБП) вырастет с 1 млн до 30 млн рублей. Об этом свидетельствует информация на сайте регулятора.

Обсуждение проекта указания продлится с 28 мая по 30 мая включительно. Действие проекта распространяется на участников Системы быстрых платежей (СБП).

22 мая Банк России заявил, что суточные лимиты при бесплатных переводах граждан самим себе недопустимы.

В России с 1 мая 2024 года вступил в силу закон, касающийся переводов денежных средств. Он предусматривает, что россияне могут переводить деньги между своими счетами в разных банках без комиссии, если их сумма не превышает 30 млн рублей в месяц. Это можно делать по номеру счета через мобильные приложения, либо в личном кабинете на сайте банка, либо по номеру своего телефона через Систему быстрых платежей (СБП). В Банке России отметили, что изменения не только позволят гражданам переводить свои средства между банками без лишних расходов, но и будут способствовать развитию конкуренции и повышению качества банковских продуктов.

Ранее стало известно, сколько россиян пользуются Системой быстрых платежей.