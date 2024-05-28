На Череповецком металлургическом комбинате внедрен экомониторинг «МегаФона»

На металлургическом комбинате в Череповце внедрили сервис «МегаФон Экология», который поможет в режиме реального времени контролировать концентрацию загрязняющих веществ в атмосфере города, сообщает пресс-служба «МегаФона».

Мониторинговые устройства каждые 20 минут передают на серверы показатели, сервис сравнивает их с допустимыми нормами и уведомляет ответственных специалистов в случае нарушений. Всего в Череповце установлено 9 комплексов мониторинга в местах скопления людей и возле социально-значимых объектов.

«В рамках проекта «Чистый воздух» стоит задача снизить в 2024 году выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Череповце не менее чем на 20%», — рассказал главный эколог дивизиона «Северсталь Российская сталь» Михаил Беглов.

По его словам, к концу 2023 года фактическое снижение выбросов уже составило 15,9%.

«С помощью программного обеспечения МегаФона мы планируем проверить эффективность реализуемых нами воздухоохранных мероприятий», - отметил он.

Беглов добавил, что информированность специалистов о состоянии окружающей среды в режиме реального времени будет способствовать минимизации экологических и экономических рисков.

Как рассказала руководитель отдела по развитию IoT-продуктов «МегаФона» Олеся Суханос, компания активно поддерживает инициативы проекта «Чистый воздух».

«Благодаря цифровой платформе «МегаФон Экология» удается построить действительно эффективную сеть мониторинга, которая позволяет крупнейшим заводам получать данные о состоянии воздуха, оперативно реагировать и своевременно принимать меры, соответствуя требованиям российских экологических стандартов», — сказала она.

В 2021 году «МегаФон» запатентовал платформу «МегаФон Экология», работающую на базе технологии IoT. В режиме реального времени она собирает, анализирует и передает клиенту и контролирующим органам данные о состоянии окружающей среды, объеме и составе промышленных выбросов, а также прогнозирует превышение допустимых значений и рассчитывает потенциальную сумму штрафов.

В июне 2022 года решение было включено в реестр российского ПО.