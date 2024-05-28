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Книгу заявок на акции ГК «Элемент» переподписали в ходе IPO

Первичное размещение акций ГК «Элемент» вызвало повышенный интерес инвесторов

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Группа компаний «Элемент», занимающаяся разработкой и производством электроники, покрыла книгу заявок на участие в первичном публичном размещении акций (IPO) на «СПБ бирже», сообщают «Ведомости».

По данным источника, близкого к сделке, книга заявок покрыта с переподпиской с повышенным интересом со стороны институциональных инвесторов.

Как отметил ранее президент ГК «Элемент» Илья Иванцов, в рамках IPO компания планирует привлечь 15 млрд рублей.

«IPO поможет ГК привлечь дополнительные средства для реализации инвестиционной программы, что будет способствовать дальнейшему опережающему развитию микроэлектронной отрасли в России», — сказал он.

Сбор заявок стартовал 23 мая, а 30 мая начнутся торги.

Как рассказал «Ведомостям» источник, близкий к сделке, в последний день могут поступить крупные заявки от инвесторов.

В ГК ожидают, что доля акций в свободном обращении составит более 13%. Ранее объявленный ценовой диапазон IPO составит от 223,6 рублей до 248,4 рублей за лот.

ГК «Элемент» планирует направить привлеченные средства на расширение действующих и создание новых производств.

Как отметили аналитики аудиторской компании Kept, в среднем с 2020 по 2022 годы российский рынок микроэлектроники рос на 22,1%, а в 2023 году – на 38%.

По прогнозам аналитиков Kept, до 2030 средний рост рынка составит 15,2% и достигнет 780 млрд рублей.

Также аналитики General Invest отметили лидерство компании на рынке микроэлектроники России выше 50%.

Напомним, в 2023 года выручка ГК «Элемент» (СП АФК «Система» и Ростеха) показала рост на 46% год к году (до 35,8 млрд рублей), а показатель EBITDA вырос на 68%. Также чистая прибыль компании составила 5,3 млрд рублей (+93%) благодаря оптимизации расходов при росте объемов производства.

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