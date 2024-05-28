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В России оценили, отразятся ли майские заморозки на стоимости продуктов

Специалист Корочкин: майские заморозки могут не повлиять на стоимость продуктов

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Майские заморозки негативно отразились на сельском хозяйстве в России, в особенности на плодовых культурах, однако, говорить о том, что это сильно отразится на конечных розничных ценах, преждевременно. Об этом Pravda.Ru рассказал член Общественного совета при Минсельхозе России, вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ», член Общественной палаты России Владислав Корочкин.

Он отметил, что снижение урожая по плодовым может составлять до 30-50% в хозяйствах и юга, и Центрально-Черноземной, и Средней полосы России. При этом ситуация с ценами будет зависеть от того, как российские поставщики, производители и торговые сети наладят импорт продукции, считает общественник.

Эксперт также добавил, что проблемы в некоторых регионах также наблюдаются с зерновыми культурами.

«Где-то, говорят, больше пострадал ячмень, хотя он считается более сильной культурой. Еще сильно пострадал рапс, это произошло как раз из-за сочетания факторов: неблагоприятной зимовки, последовавших затем заморозков. Серьезно пострадал подсолнечник, потому что он достаточно теплолюбивая культура. Неизвестно, удастся ли быстро импортировать семена для пересева», — отметил Корочкин.

24 мая президент Ассоциации производителей плодов, ягод и посадочного материала Игорь Муханин говорил, что в этом году майскими заморозками были повреждены от 50 до 70% цветущих яблонь в Центральном федеральном округе. По его словам, это неизбежно скажется на урожае.

Ранее сообщалось, что Минсельхоз РФ намерен ввести режим ЧС из-за заморозков.

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