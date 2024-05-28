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Индия резко нарастила поставки товаров в Россию

ET: экспорт индийских товаров в РФ за финансовый год вырос более чем на треть

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Depositphotos

По итогам 2023-2024 финансового года (завершился 31 марта) экспорт товаров из Индии в Россию вырос на 35%, достигнув $4,3 млрд. Об этом пишет The Economic Times со ссылкой на статистику индийского правительства.

Основной прирост обеспечили поставки машиностроительной продукции, главным образом машин, запасных частей для самолетов и электроники. Их доля в общем экспорте составила почти половину.

Между тем традиционный экспорт лекарств, чая, кофе и табака остался на прежних уровнях по сравнению с предыдущим годом, либо снизился.

Индийские производители заинтересованы в экспорте товаров на рынок РФ. Более активную торговлю сдерживают опасения возможных санкций США и задержки с оплатой.

В 2023 году Россия и Индия увеличили товарооборот до рекордных $65 млрд. Для сравнения: годом ранее показатель составил всего $37 млрд.

Ранее в Индии заявили, что пока не планируют открывать рынок для импорта зерна из РФ.

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