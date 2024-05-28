Стало известно, почему многие западные компании отказались от планов ухода из России

Сотни западных компаний отказались от планов по выходу с российского рынка из-за бюрократии, пишет Financial Times.

В частности, речь идет о скидке на активы недружественных стран и дополнительных налогах, уточняет газета. За последние 30 лет некоторые зарубежные компании построили в России по четыре-пять заводов, они не готовы продавать их со скидкой в 90%, отмечает издание.

Кроме того, в РФ фиксируется рост потребительской активности. Уходить из страны при таких условиях крайне невыгодно.

По данным FT, сейчас в России продолжают работать более 2,1 тыс. международных компаний. В их числе — Avon Products, Air Liquide и Reckitt, Unilever, Nestl и Philip Morris. Около 1,6 тыс. брендов ушли с рынка или свернули свою деятельность в стране.

До этого китайский бренд одежды Semir (аналог H&M) заявил о планах открыть 500 магазинов в России.

Ранее Германия поставила в РФ одежду на рекордную с сентября сумму.