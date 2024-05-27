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Стало известно, какие направления в РФ наиболее популярны среди туристов

МТС Travel: летний турпоток в Москву, Краснодар и Владивосток резко вырос

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Shutterstock

Количество бронирований туристического жилья на предстоящее лето в России выросло на две трети по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствуют данные сервиса путешествий МТС Travel, копия есть у «Газеты.Ru».

Лидером по числу заказов стал Санкт-Петербург, на который пришлось более 10% всех бронирований. Москва заняла второе место с долей 8%, также в топ-3 оказались курортные города Краснодарского края — Сочи, Адлер, Анапа и Геленджик (суммарно свыше 10%).

«Сильнее всего по стране, более чем вдвое, выросло количество бронирований в Москве, Краснодаре и Владивостоке. Это связано с увеличением горизонта планирования путешествий россиянами», — пояснили в МТС Travel.

В нынешнем сезоне жители РФ бронировали жилье в среднем за три месяца до заезда — на 15 дней раньше, чем в 2023 году. Это следствие растущей популярности внутреннего туризма: россияне заранее задумываются об отдыхе, чтобы подобрать лучшие варианты.

Средний чек на размещение в отелях и других объектах туристического жилья по России за год вырос на 20% и составил 5,6 тыс. рублей в сутки.

Ранее россиянам назвали самую дешевую страну Европы.

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