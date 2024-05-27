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Эксперт указала на переоцененность рынка жилья в Сочи по сравнению с Бали

Риелтор Горхиян: недвижимость на Бали сегодня в два раза дешевле чем в Сочи

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The edge Bali/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

На сегодня покупать недвижимость за рубежом сейчас выгоднее, чем в российском Сочи. Об этом заявила в интервью для Ura.ru руководитель индонезийского подразделения агентства «Этажи» Ольга Горхиян.

По ее словам, стоимость квадратного метра на Бали составляет $1700-2800 (155-256,5 тыс. руб.), тогда как в Сочи она достигает $3300 (302 тыс. руб.).

«Бали — курорт мирового уровня с высоким потенциалом роста цен на жилье в ближайшие 3-5 лет. Рынок Сочи уже давно переоценен», — считает эксперт.

Она отметила риски снижения спроса в Сочи после закрытия программы льготной ипотеки.

Горхиян перечислила и другие привлекательные страны для инвестиций в недвижимость. В ОАЭ ее можно купить от $165 тыс. (14,8 млн руб.) с рассрочкой до 3 лет и получить резидентство при вложениях от $204 тыс. (18,4 млн руб.).

На Пхукете жилье продается от $95 тыс. (7,6 млн руб.) с рассрочкой до окончания строительства (2-3 года) и взносом 30%. В Турции объекты предлагаются от $54 тыс. (4,8 млн руб.) с рассрочкой, ВНЖ дают за $219 тыс. (19,7 млн руб.), гражданство — $438 тыс. (39,1 млн руб.).

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