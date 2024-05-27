В России прекратят дело о хищении крупной суммы в судебной системе из-за срока давности

Уголовное дело о махинациях в судебной системе Москвы и Московской области и хищении 500 млн рублей прекратят из-за истечения срока давности. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

Экс-работники судебной системы обвиняются в особо крупном мошенничестве, совершенном организованной группой, и превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 286 УК РФ), некоторые фигуранты дела обвиняются только в мошенничестве.

Отмечается, что это уголовное дело расследовалось в течение четырех лет. За это время двоих фигурантов освободили от уголовной ответственности из-за истечения срока давности. У шестерых других подозреваемых он истечет в конце текущего года.

Материалы дела поступили в Калининский районный суд Тверской области в феврале 2020 года. После этого заседания регулярно переносились из-за болезни то подсудимых, то адвокатов.

По данным следствия, руководство компании «Рабикон-К» на протяжении нескольких лет предоставляло в управления судебных департаментов Москвы и Подмосковья фиктивные постановления об оплате труда переводчиков. В рамках расследования уголовного дела один из коммерсантов признал свою вину, он согласился сотрудничать с судом и следствием.

Правоохранительные органы заинтересовались оплатой услуг переводчиков, привлекаемых к работе в столичных судах, после заседания местного Совета судей в феврале. Тогда экс-руководитель судебного управления по Москве Вячеслав Липезин — один из фигурнатов дела — сообщил, что его управление в 2014 году потратило на услуги переводчиков 322 млн рублей.

После признания Липезина Мосгорсуд провел собственную проверку и выяснил, что в действительности затраты столичных судов на оплату переводчиков составили всего 7,3 млн рублей. Материалы проверки были направлены в правоохранительные органы.

Ранее Суд арестовал старшего брата главы Ингушетии по делу о мошенничестве.